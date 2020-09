Pirlo: “Finalmente sappiamo dove iniziamo, saranno tutte partite difficili”

TORINO – L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato intervistato dai canali ufficiali bianconeri commentando il calendario della Juventus.

“Finalmente sappiamo da dove iniziamo, io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria. Speriamo di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, speriamo ci sia pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale. Quindi non vediamo l’ora di iniziare.”

“È inutile stare ad analizzare partita per partita perché tanto bisogna incontrarle tutte, chi prima chi dopo. Sappiamo che il campionato italiano è un campionato duro e sappiamo che saranno tutte partite difficili per arrivare fino in fondo”. Ma non è ancora tutto. Occhio al mercato in uscita, Pirlo può dare il via liberà a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA