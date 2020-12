Pioli: “Il Milan non molla mai, giusto si ambisca allo Scudetto”

TORINO – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa, con il Diavolo ancora saldamente primo in classifica.

“Il Milan non molla mai, poi non possiamo sempre andare a mille all’ora, è stata una gara difficile anche per merito del Genoa e di qualche difficoltà del terreno. Ibra ha parlato di sogno scudetto, è giusto che il Milan sia ambizioso. I risultati stanno dicendo che siamo competitivi, poi come si fa a non considerati favorite Juventus e Inter. Più giocatori forti avremo a disposizione più potremo continuare a fare questo percorso.”

“Nessuno sperava in questi risultati, continuo a chiedere alla squadra di mettere tutte le qualità che ha in campo, stiamo dimostrando di essere una squadra forte. La squadra ha certezze e valori, è un momento particolare perché mancano cinque titolari, ti limita un po’ soprattutto nei cambi. Dobbiamo stringerci, recuperare energie. Spero di recuperare qualcuno per domenica, se così non sarà chi giocherà darà il massimo. Lo hanno fatto anche stasera nonostante qualche sbavatura.”

