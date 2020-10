TORINO – La Juventus Women scenderà in campo domenica pomeriggio alle 14:30 per continuare la sua striscia di vittorie in campionato, dopo il netto successo per 4-0 contro la Fiorentina.

Le bianconere affronteranno le ragazze di Pink Bari, con la gara che verrà arbitrata da Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Dell’Orco di Policoro e Federico Votta di Moliterno.