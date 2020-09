PES 2021 è disponibile: solo qui si gioca con la Juve

TORINO – Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet la Juventus ha informato dell’uscita di PES 2021, simulatore calcistico che detiene i diritti dei bianconeri.

“La nuova stagione della Juventus comincia tra pochi giorni, la vostra comincia ora. Da oggi, infatti, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, nuova versione del simulatore calcistico di Konami Digital Entertainment B.V., l’unico ad avere i diritti per usare l’IP (Intellectual Property) Juventus, che comprende l’uso esclusivo del nome della squadra, del logo e delle divise ufficiali.

PES2021 offre tutte le funzionalità e il gameplay di eFootball PES 2020, premiato all’E3 2019 come miglior gioco sportivo, con gli ultimi dati sui giocatori e i club aggiornati alla stagione 2020/21 e l’esclusiva modalità, con relativi contenuti, UEFA EURO 2020.

Alcuni campionati e licenze verranno aggiornati tramite una patch scaricabile subito, altri invece tramite un pacchetto dati post-lancio. Tutto per garantire il maggior realismo possibile.

Sono quattro i testimonial del gioco, tra cui spicca Cristiano Ronaldo e alla Juventus è dedicata anche una ricchissima Club Edition, con contenuti esclusivi: da un kit classico digitale, passando per il design dei menu a tema bianconero fino alla squadra utilizzabile interamente nella modalità MyClub, Cristiano Ronaldo nella versione Momento Glorioso e tanto altro.” (Juventus.com)