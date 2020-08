TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato, con Fabio Paratici impegnato sia in entrata sia in uscita.

Uno dei compiti del dirigente è quello di sfoltire la rosa, con uno dei 4 portieri presenti in squadra che lascerà presto la Continassa: Mattia Perin dovrebbe infatti tornare al Genoa anche la prossima stagione per difendere i pali del Grifone, dopo essere tornato dal prestito dello scorso anno in Liguria sotto la Lanterna.