TORINO – Nelle prossime settimane la Juve potrebbe liberarsi di due elementi in uscita in un colpo solo. Il Genoa è infatti interessato a chiudere sia per Mattia Perin che per Marko Pjaca. I due sono ai margini del progetto Sarri che però non sono potuti partire in estate a causa degli infortuni. Adesso i due stanno bene e Preziosi vorrebbe puntare su di loro per dare una scossa alla classifica non rosea del grifone.