TORINO – La Juventus continua a sfoltire la sua rosa in vista della prossima stagione, con le prime cessioni già in atto.

L’ultima in ordine di tempo dovrebbe essere quella del quarto portiere in rosa Mattia Perin: l’estremo difensore è ad un passo dal ritorno al Genoa, che dovrebbe prenderlo in prestito come la scorsa stagione. La volontà del portiere ha contato molto, vista la sua voglia di tornare sotto la Lanterna dove ha sempre fatto bene.