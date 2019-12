Perin-Pjaca: il Genoa tenta la doppietta, ma occhio al Brescia

TORINO – La Juve nelle prossime settimane proverà a sfoltire la rosa da quegli esuberi rimasti. In prima linea ci sono Mattia Perin e Marko Pjaca, entrambi ‘costretti’ alla permanenza a Torino a causa degli infortuni. Il portiere in estate era praticamente un giocatore del Benfica, ma non superò le visite mediche facendo saltare tutto, il croato invece è stato vittima dell’ennesimo infortunio. I due però adesso hanno recuperato, rientrando anche nei convocati di Sarri, e potrebbero trovare spazio altrove. Il Genoa vorrebbe tentare la doppietta prendendo entrambi, con Perin che ritornerebbe nella squadra che l’ha fatto grande, mentre il croato proverà a ritornare a buoni livelli con il suo estro. Sull’ex Dinamo Zagabria però si è inserito anche il Brescia di Cellino, con i bianconeri che potrebbero pensare di cederlo in cambio di un posto in prima fila per Tonali in vista dell’estate.