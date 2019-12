Perin, più concreta l’idea di un ritorno al Genoa

TORINO – Mattia Perin è tornato a disposizione di Maurizio Sarri che, visto l’infortunio di Szczesny , lo ha portato in panchina nelle ultime due gare. Ieri addirittura ha vestito i panni del ‘consolatore’ di Gonzalo Higuain che dopo la sostituzione si è accomodato in panchina molto nervoso e borbottante. Il futuro di Perin però sembra essere lontano da Torino, come annuncia il Secolo XIX, per lui si è aperta la strada per un ritorno al Genoa dopo due stagioni. In grifone ci sarà una girandola di portieri, con Marchetti verso il Pescara, Radu contestato dopo il derby potrebbe ritornare all’Inter, a quel punto Motta avrà Perin a disposizione.