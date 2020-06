TORINO – Il portiere della Juventus in prestito al Genoa Mattia Perin tornerà tra le fila bianconere alla fine della stagione.

Il portiere, reduce da un brutto infortunio, sta tornando ai livelli precedenti, e per questo è finito nei radar di molte squadre: tra queste spicca l’Atalanta che, in caso di cessione di Gollini, punterebbe sul portiere della Juventus, primo profilo scelto per sostituire il portiere neroblu.

