Perez pronto a lasciar partire Sergio Ramos

TORINO – Il difensore spagnolo del Real Madrid Sergio Ramos, sarebbe pronto a fine stagione a lasciare i Blancos e la relativa fascia da capitano, viste le molte voci che si stanno rincorrendo sul suo futuro.

Stando infatti a quanto riporta El Chiringuito TV il presidente del Real Madrid Florentino Perez, avrebbe fatto capire al difensore che, qualora quella fosse la sua volontà, sarebbe disposto a farlo partire senza opporsi, vista anche la scadenza del suo contratto in estate. Sul centrale ci sono PSG e Juventus, con i bianconeri che non avrebbero comunque intenzione di svenarsi per arrivare al difensore.