Per stasera ballottaggio Bernardeschi-Chiesa

TORINO – La Juventus affronterà questa sera il Ferencvaros nella partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo, detto della difesa obbligata dalle numerose assenze, ha un dubbio per questa sera sulla fascia sinistra: la scelta infatti è tra i due Federico, Bernardeschi e Chiesa, con il primo che dovrebbe partire titolare per poi essere sostituito da Chiesa a partita in corso, visto che l’ex Fiorentina non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.