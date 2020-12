Per la prima volta tutti a disposizione di Pirlo

TORINO – La Juventus è in campo alla Continassa per preparare la sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro la Dynamo Kiev, penultima partita della fase a gironi della Champions League.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha avuto di che sorridere questa mattina, in quanto per la prima volta da inizio stagione ha avuto a disposizione tutta la squadra. Assente infatti il solo Buffon, con Bonucci che tornerà domani in campo, mentre Demiral e Chiellini aspetteranno il derby di sabato, ma si stanno già allenando.