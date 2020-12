Per Chiellini un 2020 da dimenticare

TORINO – Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini si è fermato nuovamente ieri, durante la rifinitura dei bianconeri in vista della sfida alla Dynamo Kiev di questa sera.

Un nuovo stop per il capitano bianconero, per il quale questo 2020 è stato ancora peggiore di quanto non lo fosse stato per tutti: ad agosto 2019 il numero 3 si è rotto il crociato ed è dovuto rimanere fuori per 6 mesi di stop, poi un risentimento muscolare al flessore della coscia destra ad ottobre, e poi la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra a novembre. Ora quest’ultimo stop che lo costringerà a saltare almeno altre due partite.