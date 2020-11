Per Chiellini almeno un mese di stop

TORINO – La Juventus torna a fare i conti con i problemi fisici del suo capitano Giorgio Chiellini, che per un altro mese non potrà scendere in campo a difendere la porta di Szczesny.

Il giocatore bianconero infatti è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra e ne dovrebbe avere almeno per un mese. I continui infortuni stanno martoriando questo inizio di stagione per il numero 3, che potrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida di ritorno contro il Barcellona.