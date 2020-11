Per Allegri duello PSG-United

TORINO – L’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è ancora senza panchina, con molte squadre che lo stanno però corteggiando per riportarlo sul campo da gioco.

Il tecnico toscano è infatti conteso tra il Manchester United e il PSG, con i due rispettivi tecnici che non stanno passando un bell’inizio di stagione: i due sono infatti già in discussione, e il tecnico italiano potrebbe finire su una delle due panchine, con Tuchel o Solskjaer destinati a saltare in questa prima parte di stagione.