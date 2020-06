Pellegrini verso la permanenza a Torino

TORINO – La Juventus sta pensando al futuro del terzino sinistro in prestito al Cagliari Luca Pellegrini.

Il calciatore finirà la stagione in Sardegna per poi tornare a Torino dove dovrebbe essere confermato. Lui è Alex Sandro dovrebbero infatti essere i due terzini per il prossimo campionato di Madama, con Paratici che non avrebbe così bisogno di intervenire sul mercato per cercare un giocatore da affiancare al brasiliano nelle rotazioni sulla fascia.

