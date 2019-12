Pellegrini, la Juve tentata dalla clausola

TORINO – La Roma di Fonseca si sta dimostrando una squadra incredibile offrendo splendide prestazioni. Ieri i giallorossi hanno superato la Fiorentina al Franchi per 4-1 con e reti di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo. Il centrocampista ex Sassuolo è in uno stato di forma incredibile, e i frutti si vedono nelle partite. A suon di gol e assist ha stregato mezza Italia, Juve e Inter comprese. Il giocatore ha in contratto in scadenza nel 2022, con una clausola da 30 milioni di euro che fa molta gola. I giallorossi sono pronti a proporre il rinnovo con l’abolizione della clausola.