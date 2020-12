Pazzini: “La Juve ha messo in campo la voglia di combattere che aveva perso”

TORINO – L’ex calciatore e attaccante Giampaolo Pazzini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato del centrocampista della Juventus Weston McKennie.

“Ammetto che lo conoscevo poco, è un giocatore dinamico che sta dando quella corsa che mancava alla Juventus. Dybala? Oggi ha fatto un gol dei suoi, spostando il pallone con due tocchi e chiudendo sul primo palo. Non dimentichiamoci che Paulo ha avuto il Covid. Col Genoa ho visto una Juve che ha reagito dopo il gol preso, mettendo in campo la voglia di combattere che non c’era stata a Benevento e a Crotone.”

