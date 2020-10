Paura per Toni: assalto di tre uomini armati in casa

TORINO – Disavvenura per l’ex attaccante della Juventus Luca Toni, che è stato assalito e derubato in casa da tre banditi entrati nella sua villa a Montale, in provincia di Modena.

I tre gli avrebbero intimato di consegnargli subito gli oggetti di valore dopo avergli puntato a più riprese una pistola. I tre sono entrati in casa quando faceva buio e hanno aggredito l’ex calciatore, senza coinvolgere i figli, facendosi consegnare denaro e valori. “Sono stati momenti brutti” ha detto il giocatore, per fortuna illeso insieme a tutti i suoi familiari.