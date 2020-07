Parolo: “Con la Juve partita giusta per sbloccarci”

TORINO – Il calciatore della Lazio Marco Parolo ha parlato intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel.

“ Non è stato facile ripartire dopo uno stop di tre mesi, le polemiche inutili destabilizzano solo l’ambiente: chi è qui lavora per il bene della Lazio. La squadra cresce ogni volta, quando sono arrivato si lottava per entrare in Europa League, ora per la Champions. Oggi abbiamo cercato di isolarci da tutto ed essere propositivi, siamo concentrati su noi stessi per ritrovare il ritmo e l’alchimia giusta e superare questo momento. Adesso lunedì avremo la Juventus: i dettagli faranno la differenza, cercheremo di battere ancora una volta i bianconeri. Potrebbe essere la partita giusta per sbloccarci, non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso”.

