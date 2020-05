Paredes: “Ho rifiutato la Juve perche non volevo essere il vice Pirlo”

TORINO – Il centrocampista del Psg Leandro Paredes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports, dove ha svelato anche un curioso retroscena di mercato che, lo ha visto vicino alla Juve.

“Nell’estate del 2011 un dirigente della Juventus voleva acquistarmi e mi disse che sarei stato il vice di Andrea Pirlo. Il mio agente però sosteneva che non avevo le caratteristiche per giocare in un centrocampo da regista e siccome Conte non giocava con il trequartista sono rimasto al Boca Juniors. Due anni dopo ho iniziato a giocare stabilmente da regista”.