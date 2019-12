Paredes-Emre Can, filtra ottimismo per lo scambio

TORINO – Nelle ultime settimane i direttori sportivi di Juve e PSG si sono sentiti spesso, e non solo per farsi gli auguri. Paratici e Leonardo infatti stanno valutando molto attentamente l’idea di scambio tra Emre Can e Leandro Paredes. Una soluzione che farebbe felici tutti, giocatori, allenatori, casse societarie. Lo scambio avrebbe un valore di 40 milioni, plusvalenza importante per Can che è arrivato a parametro zero. Dal punto di vista tattico, Sarri troverebbe un giocatore tecnico, gran palleggiatore e perfetto vice Pjanic; Tuchel invece avrebbe altri muscoli da aggiungere dietro al tridente Mbappè-Icardi-Neymar. Per la trattativa filtra grande ottimismo, già nel weekend potrebbe arrivare un’offerta.