TORINO – In casa Juventus è in atto una vera e propria rivoluzione, iniziata con Andrea Pirlo in panchina ma destinata a proseguire.

Sono infatti giorni che si rincorrono le voci relative al futuro del dirigente bianconero Fabio Paratici: l’uomo mercato bianconero è infatti il primo obiettivo per la nuova dirigenza che vuole creare il proprietario della Roma Friedkin, e potrebbe lasciare Torino alla fine della sessione di mercato per sbarcare nella Capitale.