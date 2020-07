Paratici: “Prima avevamo poca brillantezza. Siamo felici per Gigi”

TORINO – Il ds della Juve Fabio Paratici, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, nel pre partita di Juve-Torino.

SU BUFFON – “No, aspettarsi il ritorno, no, però quando c’è stata l’opportunità l’abbiamo colta immediatamente. Siamo molto felici per Gigi, io personalmente sono anche un po’ di parte perchè oltre che un nostro calciatore lo reputo anche un grande amico. E’ una persona da cui ho imparato molto sia professionalmente che umanamente, quindi sono doppiamente felice”.

SU PIRLO – “Se guardiamo la storia della nostra Primavera, perchè la seconda squadra è un progetto nato solo da due anni, tuttii nostri allenatori della Primavera, da Marco Baroni, a Fabio Grosso, stanno allenando stabilmente in serie B, in serie A, quindi questo succede ora alla Juventus, ma credo succedesse anche in passato, perchè Gasperini è passato da qui, tanti altri allenatori sono passati da qui. Abbiamo sempre mantenuto un grande legame con Andrea, adesso l’Under 23 si sta giocando l’accesso alla Serie B, quindi non mi sembra il caso di commentare tutte queste notizie, lasciamoli tranquilli, devono cercare di fare il meglio possibile, hanno già raggiunto un traguardo storico e inaspettato, perchè due anni sono pochissimi, siamo partiti da zero, un progetto in cui abbiamo creduto fortemente, siamo stati aspramente criticati, c’è costata una fatica immane e quindi siamo molto felici”.