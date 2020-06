Paratici: “Pjanic sarebbe andato via solo per il Barça, tutto l’ambiente è legato a Pirlo”

TORINO – Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra il Genoa e la Juventus.

CENTROCAMPO – “É un dibattito interessante. Poi sicuramente anche il tipo di gioco, abbiamo giocato tante volte col trequartista dove le mezzali si ineriscono lateralmente e non centralmente. Il dibattito è un po’ più ampio…”.

INSERIMENTI – “Se gli esterni sono larghi c’è più spazio per i centrocampisti, così come se devono coprire lateralmente”.

ENERGIE – “Il Genoa è una squadra che per l’organico che ha ingiustamente in questa posizione di classifica. Ha un ottimo tecnico e un’ottima rosa. Sarà una partita complicata, noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. In questo momento è come se fossimo a fine preparazione dunque cedo che i giocatori abbiano più bisogno di giocare che di riposare”.

PUNIZIONI – “Queste sono cose di campo. Abbiamo giocatori importanti che si parlano e parlano con l’allenatore, decidono di volta in volta”.

ARTHUR-PJANIC – “Logicamente nel mercato c’è una parte di programmazione e una parte di opportunità. In questa operazione ci sono entrambe le cose. Pjanic per noi è un giocatore molto importante, quando si è presentata questa opzione abbiamo parlato con Miralem e lui ci ha detto che stava bene da noi e che l’unico club per il quale avrebbe lasciato era il Barcellona. Noi abbiamo trovato questo giocatore Arthur che seguivamo da molto tempo e che è più giovane di Pjanic.”

FELIX CORREIA – “Felix è un esterno di uno contro uno, ha grande talento e lo seguivamo da tempo. Per noi era più funzionale rispetto a Moreno per il progetto seconda squadre.”

PIRLO – “Tutto il nostro ambiente è rimasto molto legato a Pirlo, detto questo siamo nel pieno della stagione dell’Under 23 che deve ancora giocare un playoff importante con ambizioni. Ci ha appena regalato un titolo molto imperante per noi che abbiamo lottato tanti anni per questo progetto. L’abbiamo portato avanti con grande fatica, devo ringraziare tutti i miei collaboratori: da Cherubini a Chiellini fino a Fusco e a Pecchia.”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<