Paratici non molla Milinkovic-Savic

TORINO – Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato in vista della sua riapertura.

La Juventus dovrò in questa sessione intervenire sul centrocampo, e uno dei nomi preferiti dai bianconeri è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è valutato da Lotito non meno di 100 milioni, cifra che i bianconeri non sono disposti a spendere e che puntano ad abbassare con l’inserimento di contropartite.

