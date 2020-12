Paratici: “Napoli? Giocheremo quando ce lo dicono. Meno 7 invece di meno 4? Siamo abituati a vincere campionati”

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Fiorentina, ultima partita del 2020.

JUVENTUS-NAPOLI – “Siamo sempre stati estranei alla vicenda, quando ci diranno di andare a giocare andremo. Come siamo andati il 4 ottobre. Quando la Lega ci dirà di andare a giocare giocheremo.”

RABIOT – “Per sicurezza lo abbiamo mandato chiaro, il regolamento è chiaro. Essendo la prima gara dopo la sentenza questa, oggi sconterà la squalifica. Non avendo disputato la partita con il Napoli Fabio stasera non poteva giocare.”

RECUPERO – “Noi non preferiamo niente. Ci atteniamo a quello che ci dicono. Se ci dicono di giocare a febbraio marzo giocheremo a febbraio marzo, se ci diranno a maggio giocheremo a maggio. Il calendario è già stato stilato come tutta l’organizzazione di trasferte e gare per cui lavorano in tanti. Sono tutte preparate quindi quando dovremo farlo giocheremo.”

DYBALA – “Ogni intervista me lo chiedete. La risposta è sempre la stessa, anche chi ci guarda non vuole sentire sempre le stesse cose. Siamo sempre in contatto con Dybala, il Presidente è stato chiarissimo e meglio di lui non può esserlo nessuno.”

CLASSIFICA – “Partiamo da -7 e non da -4? Siamo abituati a vincere campionati, sappiamo che dobbiamo vincere 30 partite, vincendo questa sera ce ne sarà una in meno.”

