TORINO – La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Maurizio Sarri, ma il tecnico toscano non sarebbe l’unico a rischiare.

Stando a quanto riporta Sky Sport infatti anche la figura di Fabio Paratici, decisiva per la scelta dell’ormai ex allenatore, sarebbe a rischio con le quotazioni di Federico Cherubini in ascesa per prendere il suo posto.

