TORINO – L’ex giocatore e difensore Christian Panucci ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica sul campionato italiano e sulle squadre della Serie A, parlando delle possibilità di vittoria scudetto finali.

Queste le parole dell’ex giocatore di Roma e Milan, che ha fatto la sua griglia per il campionato in corso: “Chi vincerà il campionato? Lo può solo perdere la Juve. Poi vedo Inter, Milan, Roma. Sette squadre per quattro posti, può succedere di tutto.”