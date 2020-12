TORINO – Non c’è pace per il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, infortunatosi nella rifinitura di ieri in vista della parita di questa sera all’Allianz Stadium.

Il numero 3 non sarà infatti a disposizione questa sera, in quanto ha subito un nuovo infortunio alla coscia sinistra. Oggi gli esami valuteranno l’identità dell’accaduto, con il difensore che potrebbe averne ancora per altre settimane.