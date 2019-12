Obiettivi Juve: anche il Napoli su Paredes

TORINO – Il Napoli di Gattuso inizia a prendere forma, con l’apertura del mercato potrebbe completarsi. Con il cambio di modulo, infatti, si è evidenziata la necessità di un regista. Fabian Ruiz, Zielinski e Allan fanno fatica in quella posizione e Ringhio fa pressioni sulla società. Come riporta il Mattino sulla lista di Parartici ci sono vari giocatori: Pulgar, Tonali, Lobotka e Paredes. Il centrocampista argentino è anche nel mirino della Juve, che lavora su uno scambio con Emre Can.