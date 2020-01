Nuovo record per CR7, come lui solo John Hansen negli anni 50

TORINO – Con il rigore trasformato ieri sera contro la Roma, Cristiano Ronaldo si è portato a quota 14 reti nelle prime 19 partite di Serie A. È la seconda volta che il fenomeno portoghese raggiunge questo traguardo nel solo girone d’andata. Secondo quanto riferito da Opta, soltanto un giocatore della Juventus era riuscito nell’impresa prima di lui: John Hansen tra il 1951 e il 1953. Si tratta dell’ennesimo record di CR7, che domina in un’altra statistica come non succedeva da più di mezzo secolo.