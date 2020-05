Nuovo look per Douglas Costa: si rasa a zero ed i suoi compagni lo prendono in giro

TORINO – Con una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram, Douglas Costa ha voluto mostrare a tutti i suoi fans il suo nuovo taglio di capelli. L’esterno brasiliano, infatti, si è rasato a zero ed ha suscitato le reazioni dei suoi compagni di squadra che lo hanno preso in giro. Il suo nuovo look ha fatto discutere non solo i giocatori della Juventus ma anche suoi ex compagni dello Shakhtar Donetsk, come Taison. Non mancano anche i commenti dei tifosi: “Infortunio alla testa, fuori due mesi” oppure “dove sono finiti i tuoi capelli Douglas?”.