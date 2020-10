Nuove voci sul futuro di Allegri

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di una panchina, dopo la fine dell’avventura con i bianconeri ormai due anni fa.

Il tecnico livornese si è preso un anno di riposo per staccare dal campo, ma ora è pronto per tornare a sedersi in panchina: dopo le voci in estate che lo volevano prima sulla panchina dell’Inter e poi su quella della Roma, il tecnico è stato accostato negli ultimi giorni alla Lazio, pista che sembra poco percorribile, rispetto al PSG o ad una squadra in Premier.