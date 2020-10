Notte magica per Andrea Pirlo

TORINO – Questa sera la Juventus affronterà il Barcellona tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, con il suo tecnico Andrea Pirlo che per la prima volta affronterà ungi match in ambito europeo.

Abituato a vivere le grandi notti di Champions League sul campo, per l’allenatore della Juventus questa sera sarà il primo big match in ambito europeo: la sfida al Barcellona arriva in un momento delicato con la squadra in costruzione, ma Pirlo ha voglia di far vedere a tutti quanto, anche in panchina, sia competente come lo era in campo.