Neville: “Pogba andrà via dallo United, ma Raiola lo tratta come una gallina dalle uova d’oro”

TORINO – L’ex difensore e calciatore del Manchester United Gary Neville ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport ai quali ha commentato le parole di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba.

“Cosa accadrà tra Manchester United e Pogba? Penso che finirà tutto e che il francese lascerà il Manchester United. Quello che deve succedere è che il club deve decidere su questo agente. Si tratta di Raiola. Già in passato aveva creato fastidi con Pogba e altri giocatori. Per tanti anni è successo. Non capirò mai la società. Perché permette ad un agente di fare così e comportarsi in questo modo. Raiola è come una scheggia e il Manchester United dovrebbe semplicemente mantenere la propria posizione e dire a Pogba: ‘Non facciamo più affari con lui. Se ti rappresenta, non ci occuperemo di te’.

“Cerca sempre pubblicamente di mettere in imbarazzo il club. Certo, potrebbe cercare di proteggere Pogba, ma non credo che ciò che Solskjaer abbia detto fosse un’aggressione contro Paul. Ha guadagnato decine e decine di milioni di sterline da questo giocatore e lo farà per il resto dei suoi giorni. Pogba è la gallina dalle uova d’oro per Mino Raiola”.

