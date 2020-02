Neville: “Per Raiola Pogba è una gallina dalle uova d’oro”

TORINO – L’ex giocatore Gary Neville ha parato intervistato dai microfoni di Sky Sport UK.

“Quello che deve accadere è che il club decida di puntare i piedi contro Raiola. Ha creato problemi per anni, con Pogba e con altri calciatori e perchè lo United abbia deciso di stare al gioco non lo capirò mai. È una spina nel fianco e lo United dovrebbe avere la forza di dire ai giocatori ‘se il tuo agente è lui, con te non ci parliamo’. Raiola cerca di continuo di far fare figuracce al club”. E lo scontro con il manager fa parte di questa strategia. “Dice che sta difendendo Pogba, ma quello che Solskjaer ha detto non era aggressivo, diceva che è un giocatore dello United, che è stato pagato 90 milioni di sterline e che voleva che giocasse e bene. Non stava dicendo che Pogba è suo”.

“Il problema è che Raiola vuole che Pogba se ne vada, vuole la sua prossima commissione. Ha fatto milioni con Pogba e vuole continuare a farlo. Per lui il francese è la gallina dalle uova d’oro”.

