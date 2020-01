TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro il Parma grazie alla doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo.

Con i gol realizzati Ronaldo è arrivato a quota 16 in campionato ed ha infranto un altro record: il portoghese è l’unico giocatore ad aver segnato sempre almeno 15 gol in un top-5 campionato europeo dalla 2006/07 ad oggi: 14 stagioni di fila, per un totale di 413 gol messi a segno in questo periodo.