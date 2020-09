Nessuna preoccupazione per il passaporto di Suarez

TORINO – Il dirigente della Juventus Fabio Paratici sta continuando a sondare il mercato per cercare un attaccante per la prossima stagione.

Grandi passi avanti in questo senso sono stati fatti per l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, che sta trattando lo svincolo dai blaugrana per accasarsi in bianconero: il problema del passaporto comunitario è facilmente risolvibile in 15 giorni, con la Juventus che è più preoccupata per un eventuale dietrofront del giocatore, legato alla possibile permanenza di Messi a Barcellona.