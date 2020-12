Nedved: dopo martedì il dirigente lascia il campo anche con l’Under 23

TORINO – Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è stato ripreso dalle telecamere di Juventus-Fiorentina mentre martedì sera, dopo la mancata concessione del secondo rigore per i bianconeri, ha deciso di lasciare le tribune dell’Allianz Stadium in segno di protesta nei confronti del direttore di gara.

L’arbitraggio di La Penna nel match contro la squadra di Prandelli, perso alla fine per 0-3, non è infatti piaciuto al dirigente bianconero. Dopo la mancata espulsione di Borja Valero, il rigore non dato per fallo su Ronaldo, e il secondo non concesso per fallo su Bernardeschi, con il direttore di gara che non è neanche una volta ricorso all’utilizzo del VAR, il Vicepresidente della Juventus è andato su tutte le furie, abbandonando visibilmente seccato e irritato le tribune dell’Allianz Stadium in segno di protesta nei confronti dell’arbitro. La Penna è stato poi richiamato e per questo dovrebbe avere un turno di stop dagli arbitraggi, magra consolazione per gli errori commessi nei confronti dei bianconeri, che hanno compromesso lo svolgimento di un’intera partita.

Dopo la sfuriata contro il direttore di gara durante la partita della prima squadra però, Pavel Nedved è incappato in un altro arbitraggio discutibile. Il vicepresidente bianconero infatti, ha abbandonato nuovamente il terreno di gioco, come accaduto nella sfida contro la Fiorentina, nel match giocato dall’Under 23 contro il Renate, e perso dalla squadra di Zauli per 1-2. Nedved ha perso ancora una volta la ragione quando l’arbitro ha concesso un rigore agli avversari per fallo di Delli Carri, poi espulso, ed ha lasciato il campo in segno di protesta. Un periodo difficile per le squadre bianconere, che come i loro dirigenti non sembrano avere in questa fine del 2020 un grande feeling con la classe arbitrale.

