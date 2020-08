Nedved: “Stasera bisogna essere uniti, Dybala fondamentale per noi”

TORINO – Il Vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Gara da dentro o fuori, idea corretta?

“É difficile da dire. La valutazione deve essere fatta da una stagione, così verranno giudicati, giocatori, allenatori e dirigenti. Dobbiamo restare concentrati sulla partita, è difficile perché partiamo dall’1-0 e giochiamo contro giocatori abituati a giocare queste partite, quindi è più difficile”.

Cosa servirà questa sera?

“Bisogna essere uniti, e ognuno di noi dovrà dare qualcosa in più. A fine campionato, tutto ormai era deciso si è visto che ci sono mancate le motivazioni, questo stasera non può accadere. In settimana ho visto concentrazione, la squadra sta bene, speriamo di azzeccare la giornata e fare il nostro gioco.”

Cosa significa aver recuperato un giocatore come Dybala?

“E’ un giocatore fondamentale per noi, si è visto durante tutta la stagione, stasera cercheremo di sfruttarlo nel migliore dei modi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<