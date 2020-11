TORINO – Il Milan guidato per l’occasione da Bonera, schianta a domicilio il Napoli vincendo al San Paolo per 3-1 e riportandosi in testa alla classifica dopo averla persa a seguito dei risultati del pomeriggio.

Il momentaneo gol dell’1-2 siglato da Mertens dopo la doppietta di Ibrahimovic, a nulla è servito ai partenopei ai quali Hauge ha dato il colpo di grazia mettendo a segno il suo primo gol in Serie A e fissando il risultato finale sul 3-1 in favore dei rossoneri.