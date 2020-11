Morata torna in Nazionale: convocato da Luis Enrique

TORINO – La prossima settimana il campionato verrà sospeso per dare modo alle Nazionali di disputare le loro partite di Nations League e di qualificazione ai prossimi impegni internazionali.

Molti dei giocatori bianconeri partiranno per difendere i colori dei loro paesi, e tra questi ci sarà anche Alvaro Morata: l’attaccante bianconero, grazie alle grandi prestazioni di inizio stagione, si è guadagnato la convocazione in Nazionale, con Luis Enrique che lo ha convocato per le prossime partite in programma contro Svezia e Germania.