Morata: “Siamo la Juve, appena c’è un periodo complicato escono tutti con le mazze ma torneremo con rabbia”

TORINO – La Juventus ha concluso il suo 2020 con una pesante sconfitta, la peggiore subita in casa in campionato dall’inaugurazione dell’Stadium, perdendo per 0-3 contro la Fiorentina, anche a causa di errori arbitrali, con il fischietto La Penna che non ha ammonito per la seconda volta Borja Valero e non ha concesso due penalty alla Signora, senza nemmeno andarli a vedere al VAR.

I giocatori bianconeri hanno risentito della sconfitta, con il loro silenzio social che è valso più di mille parole. Dopo che il capitano Leonardo Bonucci ha rotto il silenzio con un post, seguito da Cristiano Ronaldo e dagli altri compagni, anche Alvaro Morata ha voluto dire la sua su quanto accaduto contro la Fiorentina, non perdendo occasione di augurare ai tifosi bianconeri buone feste e un sereno Natale.

“Buone feste a tutti. Vi auguro tanta salute. Non dimenticatevi che siamo la JUVE: appena c’è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque maglia e troneremo con rabbia, grinta e determinazione.”

Questo il messaggio del numero 9 bianconero, apprezzato dai tifosi che sui social stanno spingendo la squadra a riprendersi il prima possibile da questo momento no. Alla ripresa i bianconeri giocheranno contro l’Udinese, il Genoa in Coppa Italia, e poi Milan, Sassuolo e Inter, con in mezzo la Supercoppa Italiana contro il Milan, per un nuovo tour de force dal quale i bianconeri sperano di uscire con più punti in classifica e meno distanti dalla vetta, oltre ovviamente che con il trofeo in palio nella partita contro il Napoli, prima di tre sfide da giocare contro i partenopei, visto l’ormai deciso rinvio della sfida non disputata il 4 ottobre e data inizialmente vinta a tavolino ai bianconeri.

