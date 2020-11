Morata si prende anche la Spagna

TORINO – Dopo aver riconquistato in poco tempo la Juventus, l’attaccante bianconero Alvaro Morata ha riconquistato anche il cuore della sua Nazionale e dei tifosi spagnoli.

Nello storico 6-0 rifilato dalla Spagna alla Germania ieri sera, il calciatore della Juventus è andato in gol per una volta, con un’altra rete annullatagli ingiustamente. Il giocatore è oggi celebrato dalla stampa iberica che sottolinea come, dal suo arrivo in bianconero, sia un nuovo giocatore e meriti di essere il numero 9 delle Furie Rosse.