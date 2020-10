Morata si è ripreso la Juve

TORINO – La Juventus ha ritrovato Alvaro Morata, con il giocatore spagnolo che ha deciso di prendere per mano la Signora e guidarla a suon di gol in questo difficile inizio di stagione.

Nelle ultime uscite infatti, oltre ai 3 gol, che sarebbero stati 5 con i due annullati, Morata ha dato prova di grande dedizione e concentrazione, aiutando la squadra non solo in fase offensiva ma a tutto campo, come richiesto dal suo tecnico Andrea Pirlo. Con il ritorno di Ronaldo il tecnico avrà un’arma in più, e starà a lui far convivere Morata, CR7 e Dybala.