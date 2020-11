Morata si è preso la Juve

TORINO – Il calciatore della Juventus Alvaro Morata sta vivendo un momento magico, e dopo i bianconeri ha riconquistato anche la Nazionale Spagnola a suon di gol.

I suoi numeri parlano chiaro: 6 gol in 7 partite con la Juventus, più 5 annullati dal VAR, fanno dello spagnolo una grande risorsa per i bianconeri, che già si sono dimenticati di Suarez e Dzeko, scelte che in estate sembravano primarie rispetto a quella di Morata, che invece ora sta ripagando tutto l’investimento fatto su di lui.