Morata: “Mi dispiace per il risultato. Per fortuna c’è un’altra occasione e ce la metterò tutta”

TORINO – Il calciatore della Juventus Alvaro Morata non ha fornito una grande prestazione ieri sera nella sfida contro l’Atalanta, venendo anche sostituito nel finale.

La prestazione dell’attaccante bianconero è stata molto dispendiosa e generosa, ma l’attaccante è stato troppo impreciso, come dimostra l’assist sbagliato a Ronaldo nel primo tempo. Al termine della partita lo spagnolo ha postato un messaggio per i suoi tifosi: “Partita difficile mi dispiace per il risultato ma tra poco ci sarà un’altra occasione e ce la metterò tutta! Sempre avanti, forza Juventus.”