TORINO – La Juventus ha vinto il suo esordio in Champions League contro la Dynamo Kiev, grazie alla doppietta di Alvaro Morata, al suo terzo gol in tre giorni.

Il calciatore è risultato uno dei giocatori più decisivi del primo turno di Champions League, e per questo la UEFA lo ha nominato come uno dei quattro candidati per il premio di miglior giocatore della settimana della coppa: insieme a lui Coman del Bayern, Tete dello Shakhtar Donetsk e Angelino del Lipsia.